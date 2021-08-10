Названы самые продаваемые китайские автомобили в России в июле

В России в июле 2021 года было продано 9734 автомобиля китайских брендов, что на 84% больше, чем год назад. Об этом 10 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что самым популярным китайским брендом в РФ по итогам июля стал Chery: продано 3009 таких машин, что в 3,5 раза больше, чем в июле 2020 года. На втором месте находится Haval, реализация автомобилей которого выросла на 60% — до 2932 экземпляров. Замыкает первую тройку Geely с результатом 2502 проданных автомобиля (+87%).

Продажи автомобилей остальных китайских марок выглядят следующим образом: Changan (421 ед.; −36%), CHERYEXEED (400 ед.), FAW (298 ед.; — 23%), GAC (62 ед.), DFM (51 ед.; −32%), Lifan (49 ед.; −53%), Zotye (5 ед.; −55%), Brilliance (4 ед.; −71%), Foton (1 ед.; −83%).

В целом же за семь месяцев, с января по июль включительно, в нашей стране было реализовано 56 573 новые машины китайских марок, что на 140% больше, чем за такой же период прошлого года.

15 июня специалисты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, какие цвета кузова выбирают мужчины и женщины при покупке нового автомобиля.

Так, самым популярным цветом является белый. За него проголосовали 26,6% мужчин и 24,3% женщин. Черный цвет также больше по душе мужчинам, чем женщинам, — 21% против 16,6%. А вот серебристый, наоборот, чаще выбирают женщины (15,9%), чем мужчины (12,7%).