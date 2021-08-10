Австралийские ученые оценили вакцину «Спутник V»

Быстрое создание российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не является поводом для сомнений в ее эффективности, она превышает 92% касательно предотвращения COVID-19. Об этом во вторник, 10 августа, австралийские ученые заявили в интервью изданию The Sydney Morning Herald.

Так, по словам профессора исследовательского медицинского Института Бернета Майкла Тула, «Спутник V» является отличной вакциной и стоит в одном ряду с западными вакцинами, разработанными с использованием технологии мРНК.

При этом быстрое создание вакцины не является поводом для сомнений в ее эффективности, так как у разработчиков уже имелась база вакцин против MERS и SARS. Кроме того, ни одна из стран, в которой применяется препарат, не сообщила о возникших проблемах, добавил Тул.

Вирусолог Гэри Громанн, который консультирует Всемирную организацию здравоохранения, также высоко оценил вакцину.

«Спутник» — очень хорошая вакцина, и это основано как на результатах испытаний, так и на реальных данных», — сказал он.

8 июля в статье журнала Nature под названием «Растущее количество свидетельств того, что вакцина Sputnik против COVID-19 безопасна и эффективна» сообщалось, что во всех странах, использующих российский препарат, у привитых отсутствуют случаи нарушения свертываемости крови.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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