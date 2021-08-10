Диетолог рассказала об опасности корок дыни и арбуза

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, чем опасны корки арбузов и дынь.

В беседе с «РИА Новости» во вторник, 10 августа, специалист отметила, что если в дыне или арбузе присутствуют нитраты, то находятся они около корки. В этой связи специалист посоветовала есть их до зеленой части.

Стародубова отметила, что при выборе таких плодов лучше отдать предпочтения тем, которые можно съесть в тот же день, не оставляя на следующий. Разрезанные дыни и арбузы следует хранить только в холодильнике под пищевой пленкой, пишет «Москва 24».

Федеральное агентство новостей ранее отмечало, что определить наличие нитратов в арбузе можно по внешнему виду плода. Так, по словам агронома Владимира Викулова, поверхность его должна быть гладкой, а если корка оказывается бугристой, значит, в бахчевых содержится много вредных веществ.

Как отмечает телеканал «Звезда», ранее заведующий лабораторией селекции иммунитета бахчевых культур Сергей Соколов рассказал, можно ли сейчас покупать арбузы. По его мнению, текущее лето выдалось идеальным для бахчевых культур. Арбузы из-за жаркой погоды созрели быстрее, поэтому с 20 июля на развалах появилась грунтовая ягода.