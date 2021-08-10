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Российского легкоатлета Мизинова встретили в аэропорту аплодисментами

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Дисквалифицированного решением судей в ходе соревнований по спортивной ходьбе на Олимпиаде в Токио легкоатлета Василия Мизинова после возвращению в России в аэропорту встретили аплодисментами. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает РЕН ТВ.

Спортсмена ждали не только родные и близкие, но и группа фанатов. Сразу после того, как Мизинов покинул зону прилета, встречающие развернули флаги России, начали аплодировать и обнимать легкоатлета.

5 августа во время соревнований по спортивной ходьбе на 20 км на Олимпийских играх Мизинов за 7 км до финиша получил третье предупреждение и две минуты штрафа, а получив четвертое предупреждение, он был дисквалифицирован. При этом российский легкоатлет считался фаворитом этих состязаний.

XXXII Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, были разыграны 339 комплектов наград в 41 виде спорта.

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