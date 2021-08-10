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КНДР осудила Южную Корею из-за совместных с США военных учений

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Сестра Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон раскритиковала Южную Корею и США за проведение совместных военных учений. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

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«Вооруженные силы США и Южной Кореи в конечном итоге начали совместные военные учения, которые еще больше способствуют нестабильности. <…> Мы укрепим нашу национальную оборону и сильные превентивные возможности, чтобы быстро реагировать на любые военные действия», — заявила сестра северокорейского лидера.

Совместные военные учения Южной Кореи и США проходят каждый год в августе, и Пхеньян всегда выступает против, обвиняя страны в репетиции вторжения.

Об очередных совместных учениях двух стран объявили 8 августа.

До этого, в конце июля, КНДР и Южная Корея восстановили прямую линию связи, которую летом прошлого года обрубил Пхеньян.

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