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Южная Корея и США проведут совместные учения

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Южная Корея и США проведут совместные учения, несмотря на протесты КНДР. Об этом 8 августа сообщило агентство «Йонхап».

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Отмечается, что вопрос о том, как будут проходить летние учения, привлек к себе пристальное внимание, особенно после того, как Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, предупредила, что учения негативно повлияют на атмосферу примирения, сложившуюся после того, как Пхеньян восстановил линии связи с Южной Кореей.

Как сообщил источник, компьютерно-смоделированный комбинированный командно-штабной тренинг состоится с 16 по 26 августа, сразу после четырехдневного тренинга по управлению кризисными ситуациями, который начнется 10 августа.

Северная Корея давно выступала против таких учений, называя их репетицией вторжения.

Вместе с тем, по словам источника, на фоне пандемии коронавируса в предстоящих учениях будет задействован минимальный объем войск.

Ранее, 27 июля, КНДР и Республика Корея восстановили прямую линию связи между двумя странами. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер в свою очередь отметил, что дипломатия и диалог являются «неотъемлемой частью достижения полной денуклеаризации и установления постоянного мира на Корейском полуострове».

В июне 2020 года Пхеньян «обрубил» все линии связи с Сеулом. В КНДР заявили, что «межкорейские отношения достигли конечной точки», и выразили разочарование от переговоров с Республикой Корея. Кроме того, Пхеньян обвинил Сеул в «безрассудных действиях» и оскорблении северокорейского народа.

До этого шага КНДР неоднократно грозила прекращением контактов, в том числе по линии координационного бюро, если в Южной Корее не прекратят распространять антипхеньянские листовки над северокорейской территорией с помощью воздушных шаров.

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