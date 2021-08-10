РСПП предложил ввести саморегулирование экосистем

Властям стоит рассмотреть введение системы саморегулирования отечественных экосистем, считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). С таким предложением объединение обратилось к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову (письма есть в распоряжении «Известий»).

Целесообразно проработать вопрос внедрения подобной практики и создать соответствующий отраслевой институт при посредничестве Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сказано в документах. Кроме того, необходим независимый арбитраж, который будет рассматривать случаи нарушения таких правил и принимать решение по их исполнению, следует из писем.

«Саморегулирование экосистем позволило бы создать сбалансированные правила, которые учитывали бы мнение как крупных, так и мелких игроков. Сейчас на рынке даже у больших компаний, которые претендуют на лидерство, есть серьезное напряжение: они боятся, что уже проигрывают зарубежным конкурентам. Поэтому крайне важно, чтобы новое регулирование не потопило ростки отечественного строительства экосистем и было лояльным российским фирмам», — заявил «Известиям» вице-президент РСПП Александр Мурычев.

В ФАС заявили, что экспертный совет при службе разрабатывает базовые принципы добросовестного поведения на цифровых рынках. Одновременно с этим организация активно пресекает нарушения антимонопольного законодательства цифровыми платформами и экосистемами: уже приняты решения в отношении Google, Apple, Booking, HeadHunter, Microsoft, напомнили в ведомстве.

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