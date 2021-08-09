Психолог рассказала о влиянии пандемии на ментальное здоровье

Пандемия коронавируса способствовала распространению в обществе синдрома упущенной выгоды, который вызывает сильный страх пропустить нечто важное. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщила врач-психотерапевт, бизнес-психолог Яна Якупова.

Распространение болезни сильно преобразовало мир посредством перевода коммуникации в онлайн-общение. Более того, люди столкнулись со страхом смерти: каждый день приходится наблюдать за статистикой смертности от коронавирусной инфекции и невольно задаваться вопросами о том, сколько им осталось жить и как много они успели сделать за свою жизнь. Ситуация усугубляется за счет воздействия социальных сетей, которые демонстрируют насыщенный образ жизни знакомых отдельного человека. Так образуется замкнутый круг: с одной стороны люди боятся прожить жизнь бессмысленно, а с другой — подобными размышлениями еще больше лишают смысла свое существование, уверена Якупова.

«Карантин привел к социальной изоляции: люди меньше стали общаться вживую, встречаться на работе, в компаниях, общение сместилось в онлайн. В результате человек общается не вживую, а видя красивую фотографию собеседника и читая текст. Возникает внутреннее напряжение, кажется, что уже всем хорошо, кроме тебя самого, что ты в своей жизни что-то явно упускаешь. Вместо того чтобы закрыть ленту, мессенджер и погрузиться в собственные чувства, желания, цели, планы и мысли, как их реализовать, человек продолжает скроллить ленту, уже на самом деле упуская возможности. И самая большая из них — это возможность жить свою жизнь и быть счастливым», — поделилась психолог в своем комментарии Федеральному агентству новостей.

Якупова указала на важность борьбы с синдромом упущенной выгоды: по ее словам, такое состояние сопровождается негативным влиянием на ментальное здоровье, которое проявляется в тревоге, стрессе, раздражительности, плохом настроении, чувстве обиды, аутоагрессии и вины, что в совокупности приводит к падению самооценки и, как следствие, депрессии. В свою очередь плохое ментальное состояние выступает в качестве стимула для развития различных заболеваний, снижения иммунитета, разладов в семье, рассеянности и снижения качества работы.

Психолог в рамках борьбы с указанными проблемами посоветовала сосредоточиться на собственной жизни.

«Нужно написать список желаний, больших и маленьких, и сосредоточиться на них. Написать план действий, как их можно реализовать. Уменьшить проведение времени в социальных сетях. Когда заходите в них, задавайте себе вопрос — зачем? Если сложно контролировать время, проведенное в социальных сетях, ставьте таймер. Пробуйте постоянно что-то новое в своей жизни, находите то, что вам из этого нравится. Ведите дневник успеха. Не обесценивайте то, что делаете лично вы. Каждый день находите то, в чем были успешны», — рассказала Якупова.

Дополнительно она рекомендовала провести жизненные перемены, а именно — заменить то, что не нравится, на то, что будет приносить удовольствие. Таким образом можно не только сконцентрироваться на самой жизни, но и лучше понять свои чувства, акцентировать внимание на личных успехах, и тогда страх упущений будет минимален. Она отметила, что нельзя бояться что-то упустить в том случае, если жизнь человека протекает в соответствии с его желаниями.

Ранее, 28 июня, психолог Елена Квессе в своей беседе с «Известиями» рассказала о причинах страха людей перед вакцинацией от COVID-19. По ее словам, данное чувство во многом обусловлено избыточным информационном потоком о болезни, в котором содержится много недостоверных сведений.