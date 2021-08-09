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36 детей выписали из больниц после отравления в поезде Мурманск — Адлер
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36 детей выписали из больниц после отравления в поезде Мурманск — Адлер

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Из лечебных учреждений Туапсе 9 августа были выписаны 36 детей, которые следовали в оздоровительные лагеря поездом Мурманск — Адлер. Все они будут автобусами доставлены к местам отдыха. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба РЖД.

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Уточняется, что детей к местам отдыха сопроводят медики, которые там будут наблюдать за их состоянием.

«По предварительным данным, завтра планируется выписать ребят из лечебных учреждений Белореченска и Апшеронска после результатов заключительных анализов», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что госпитализированные дети чувствуют себя хорошо, их здоровью ничего не угрожает.

«Ситуация находится под контролем руководства ОАО «РЖД». Холдинг проводит собственное расследование обстоятельств происшествия и оказывает содействие всем причастным ведомствам», — добавили в РЖД.

7 августа с поезда Мурманск–Адлер в больницы Краснодарского края госпитализировали 91 ребенка и нескольких сопровождающих, которые ехали из Карелии. У пациентов наблюдались признаки кишечной инфекции. Дети ужинали в вагоне-ресторане, где позднее были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, у госпитализированных выявили норовирус второго типа. Глава ведомства Анна Попова взяла ситуацию на контроль

Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку. В организациях, снабжавших продуктами и напитками пассажирский поезд, прошли обыски.

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