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Уникальный музей Уссурийской тайги создадут в Приморье

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В городе Уссурийск Приморского края создадут уникальный музей тайги. Об этом РИА «Восток-Медиа» рассказали в правительстве региона.

В понедельник, 9 августа, территорию под строительство музея посетили губернатор Приморья Олег Кожемяко и министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Глава региона отметил, что открытие пространства будет символичным — оно начнет работу в Год тигра по Восточному календарю (2022 год).

«В нем будут представлены флора и фауна Приморского края, быт коренных малочисленных народов. Посетители смогут узнать, в каких условиях проживают дикие животные и что нужно делать для их сохранения», — рассказал Кожемяко.

В Международный день тигра, 29 июля, после нескольких месяцев наблюдения выпустили в тайгу в Хинганском заповеднике взрослую амурскую тигрицу в возрасте восемь-девять лет. В центр реабилитации хищница попала из-за того, что охотилась на собак в Хасанском районе Приморского края. Отпугнуть от населенных пунктов тигрицу не получилось, поэтому специалисты приняли решение ее отловить ради безопасности и людей, и самой хищницы.

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