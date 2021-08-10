Отрядный результат: комикс от автора «Стражей Галактики» стал лидером

«Отряд самоубийц» с Марго Робби во главе успешно выполнил миссию, хотя до первой вылазки ему — как до Луны. «Время» от режиссера «Шестого чувства» сдаваться не собирается — триллер о проклятом пляже показывает отличные сборы для своего жанра. Впрочем, как наглядно демонстрирует прокат, самая лояльная киноходящая аудитория — это не фанаты комиксов, не поклонники Шьямалана и даже не семейная публика, а любители корейской поп-музыки. «Известия» подводят итоги уикенда.

«Черная Вдова», берегись

Комедийный боевик «Отряд самоубийц: Миссия навылет» — история команды суперзлодеев из комиксов DC, которых заставили творить добро под угрозой смерти, — легко запрыгнул на вершину прокатной таблицы с результатом в 300 млн рублей (данные ЕАИС). И это лучший старт лета. «Черная Вдова» со Скарлетт Йоханссон, экшен-комикс из конкурирующей вселенной Marvel, начинала с 260-миллионной кассы. К слову, этот релиз до сих пор держится в топ-10 — прошедшую неделю он закончил шестым, записав на счет чуть менее 5 млн. Всего же за пять недель «Черная Вдова» получила от зрителей почти 610 млн — это один из самых значительных показателей лета. За последние три месяца больше заработала только «Круэлла» (750 млн).

— У «Отряда самоубийц» есть все возможности посостязаться с «Черной Вдовой». Если же говорить обо всем прокате в целом, то мы наблюдаем хорошую динамику посещаемости, что происходит благодаря синергии высокобюджетных фильмов. Так, неплохую кассу собрал на ушедшей неделе и «Круиз по джунглям» (110 млн и второе место; общие сборы перевалили за 400 млн. — «Известия»). Это доказывает: серьезно улучшить положение кинотеатров может именно постоянный поток блокбастеров, — пояснила «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова.

Новый «Отряд самоубийц» стал перезапуском одноименной франшизы. Режиссером ленты выступил Джеймс Ганн, автор популярной дилогии «Стражи Галактики». Первый «Отряд» вышел пять лет назад и взял в России на старте 733 млн — заоблачную по сегодняшним временам сумму. Но тогда не действовали ковидные ограничения и в главных ролях было задействовано много звезд первой величины: компанию Марго Робби (которая вернулась к образу Харли Квинн и сейчас) в прошлый раз составили Уилл Смит и Джаред Лето.

— Учитывая ограниченную заполняемость залов, «Отряд самоубийц: Миссия навылет» стартовал отлично. А кроме Марго Робби в фильме заняты и Идрис Эльба, и Сильвестр Сталлоне, поэтому в кадре есть на кого посмотреть. Проект будет работать вдолгую, — уверена Ольга Зинякова.

«Время» еще есть

Триллер М. Найта Шьямалана оккупировал третью строчку таблицы с кассой в 38 млн. За три недели проката история о проклятом пляже получила от российских зрителей 376 млн. Это более чем достойный результат для «темного» жанра.

— «Время» — уникальная картина в репертуаре: пример интригующего триллера с оригинальным сюжетом и интересной развязкой, да еще и от именитого режиссера. Именно эта совокупность обстоятельств заранее наполняет зрителя уверенностью в том, что сеанс не разочарует. А положительный «сарафан» только подкрепляет это ощущение, — объяснила успех проекта президент сети КАРО.

В среднем один сеанс «Времени» собирает 15 зрителей, что лишь ненамного меньше, чем у лидеров уикенда. Для сравнения, у «Круиза в джунглях» этот показатель равен 18, а у «Отряда самоубийц» — 19. Столько же (19) — и у мультфильма «Лука», который держится в топ-5 с середины июня (!). В этот раз «Лука» стал четвертым (его касса — почти 13 млн, а общий бокс-офис — 530 млн). Впрочем, самая высокая посещаемость в первой десятке — у документально-музыкального фильма «BLACKPINK в кино», который рассказывает о невероятно популярной в мире корейской поп-группе: каждый показ привлекает в среднем по 22 поклонника. Проект стартовал седьмым с кассой более 4 млн.

Замыкает первую пятерку семейный релиз «Космический джем: Новое поколение» с баскетболистом Леброном Джеймсом. Его достижения — 10 млн за уикенд и более 250 млн за месяц проката.

«Героический» выход

В этот четверг, 12 августа, компанию летних блокбастеров разбавит фантастическая экшен-комедия «Главный герой» от режиссера «Ночей в музее» Шона Леви. Редкий случай оригинального проекта — не сиквел, не римейк и не адаптация комикса — с прекрасным звездным составом: Райан Рейнольдс, Джоди Комер (звезда сериала «Убивая Еву»), Тайка Вайтити.

— Комедия «Главный герой», а также сиквел хоррор-хита «Не дыши» — это самые многообещающие фильмы уикенда. Причем они не вступят в конкуренцию с холдоверами, а добавят жанрового разнообразия. Кроме того, любители фестивального кино наверняка высоко оценят фаворита Канн — мюзикл «Аннетт» Леоса Каракса с голливудскими звездами Марион Котийяр и Адамом Драйвером, — рассказала Ольга Зинякова.

В кинозалах еще можно застать сеансы классических фильмов в «повторном прокате» — «Основной инстинкт» Пола Верховена и «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара. На этой неделе к ним прибавятся еще два «архивных» релиза: комедийная мелодрама «Магия лунного света» Вуди Аллена с Колином Фертом и Эммой Стоун в главных ролях, а также параноидальный триллер Мартина Скорсезе «Остров проклятых» с Леонардо ДиКаприо.