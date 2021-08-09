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Genesis назвала российские цены на новый кроссовер GV70

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Корейская компания Genesis назвала российские цены на новый кроссовер GV70.

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Как отмечается в пресс-релизе, поступившем 9 августа в редакцию «Известий», в России новый Genesis GV70 будет предлагаться в пяти различных комплектациях: Elegance, Advance, Supreme, Sport и Ultimate.

Уже в базовой версии Elegance автомобиль оснащается 10 подушками безопасности, системой помощи при трогании на подъеме, полностью светодиодной оптикой, датчиком света, системой переключения режимов движения Drive Mode, двухзонным климат-контролем, приборной панелью Supervision с восьмидюймовым цветным экраном, трехступенчатым подогревом передних сидений, креслом водителя с электрорегулировками в восьми направлениях и электрорегулировкой поясничного подпора в 4 направлениях, навигационной системой, аудиосистемой, камерой заднего вида. Стоимость такой версии начинается от 4 150 000 рублей.

Оснащение комплектации Advance (от 4 450 000 рублей) дополняет электропривод рулевой колонки, вентиляция передних сидений, подогрев задних сидений, система кругового обзора, бортовой видеорегистратор с камерами спереди и сзади.

В комплектации Supreme (от 4 950 000 рублей) список оборудования дополняется трехзонным климат-контролем, аудиосистемой Lexicon c 18 динамиками, цифровой 3D-приборной панелью, ассистентом удержания на полосе движения, системой предотвращения фронтальных столкновений с функцией проезда перекрестков, 21-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

В версии Sport (от 5 850 000 рублей) оснащение Genesis GV70 дополняется легкосплавными 21-дюймовыми дисками Sport, панорамной крышей с люком, трехспицевым рулевым колесом.

Наконец, в наиболее оснащенной версии Ultimate (от 5 600 000 рублей) автомобиль оснащается системой активной помощи объезда препятствия, системой автоматического уклонения от встречного транспорта и от попутного транспорта при перестроении, системой автоматического торможения при проезде перекрестков и фарами с системой интеллектуального управления светом.

Новый Genesis GV70 будет предлагаться с тремя двигателями: двумя бензиновыми и одним дизельным агрегатом. Бензиновая линейка будет представлена турбированными агрегатами семейства T-GDI — 2,5-литровым мотором, развивающим 249 л.с. и 3,5-литровым двигателем мощностью 379 л.с. Также Genesis GV70 будет доступен с 2,2-литровым дизельным агрегатом, развивающим 199 л.с. Двигатели будут сочетаться с восьмиступенчатой АКП и системой полного привода.

20 апреля сообщалось, что Genesis представила первую электрическую модель бренда — седан G80.

Благодаря аккумулятору емкостью 87,2 кВт/ч максимальный запас хода электрического G80 на одном заряде составляет 427 км, а зарядка аккумулятора с 10 до 80% с помощью зарядного устройства мощностью 350 кВт занимает менее 22 минут.

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