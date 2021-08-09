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Лукашенко прокомментировал прошлогодние протесты в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, 9 августа, что на протестах, прошедших в стране в прошлом году, мирными акциями «не пахло».

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«Вы сказали, что прошлогодние мирные акции. И была проявлена с моей стороны жестокость… Какие это мирные акции, возьмите даже сейчас посмотрите в интернете кадры, когда взрывы, петарды, разного рода взрывчатки разлетались? [...] Поэтому мирными акциями там не пахло»,— отметил он на встрече с журналистами и представителями общественности.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что лично отдавал команды по наведению порядка во время протестных акций после президентских выборов в стране. В связи с этим он призвал общественность не искать виновных.

Помимо прочего, белорусский президент заявил, что не проводил в стране репрессий в ходе протестов, а принял правила игры «бандитов», которые под руководством спецслужб США вторглись в республику с территории Польши и других стран.

Лукашенко также назвал фейком утверждения о пытках в отношении задержанных участников протестов в изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске. По его словам, все синяки они получили на улицах при столкновении с силовиками.

Ранее, 28 июля, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская провела встречу с американским лидером Джо Байденом. После беседы она заявила, что призвала американского лидера помочь сделать республику «успешным примером ненасильственного перехода к демократии».

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года, на которых победу одержал Лукашенко, начались акции протеста. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее сторонники не признали результаты голосования. По ее инициативе был создан координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной. Сама Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.

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