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Причастный к поджогу собора в Нанте беженец убил священника

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Во Франции был убит католический священник, глава МВД Жеральд Дарманен выехал на место трагедии. Об этом 9 августа он сообщил в Twitter.

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«Выражаю полную поддержку всем католикам нашей страны после убийства священника в Ванде. Я направляюсь туда», — написал он.

По информации BFMTV, тело священника было найдено в городке Сен-Лоран-сюр-Севр. В полицию коммуны Мортань-сюр-Севр с повинной пришел мужчина, который признался в убийстве священнослужителя.

Выяснилось, что подозреваемый, руандийский беженец Эмманюэль Абейсенга, причасен к поджогу собора в Нанте в 2020 году. Ранее его признали виновным в поджоге собора, где он на добровольной основе помогал священнослужителям. Свои действия он объяснил тогда желанием отомстить за то, что его лишили вида на жительство во Франции. Соответствующее уведомление он получил еще в 2019 году, однако с тех пор так и не покинул Францию.

Как пояснил Дарманен, это было невозможно, поскольку мужчина до сих пор находится под судебным контролем по делу о поджоге.

По данным franceinfo, 60-летний священник был убит в своей комнате на территории общины монфортианцев, в которой приютили беженца.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте произошел 18 июля. прошлого года. В результате возгорания погибли витражи и старинный орган, безвозвратно утрачено несколько реликвий истории Нанта.

Собор Святых Петра и Павла заложили еще в 1434 году, на его строительство ушло 457 лет. Он является одной из крупнейших готических церквей Бретани и всей Франции.

31 октября прошлого года стало известно, что православный священник получил ранение в результате стрельбы во французском Лионе. Нападение произошло около храма примерно в 16:00, когда священнослужитель запирал дверь церкви. 9 ноября предполагаемому преступнику были предъявлены обвинения, ему инкриминируют покушение на убийство.

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