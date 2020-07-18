При пожаре в соборе Святых Петра и Павла в Нанте сгорели бесценные реликвии

Бесценные реликвии сгорели в результате пожара в соборе Святых Петра и Павла в Нанте. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил профессор Страсбургского университета Тома Сирет.

«С потерей старинного органа, созданного Жаком Жирарде в 1620 году, и витражей восточного фасада, завершенных в 1499 году, безвозвратно утрачены реликвии нескольких столетий истории Нанта. Пламенем в субботу унесены сокровища, пережившие и французскую революцию, и бомбардировки Второй мировой войны. С этим трудно смириться», — сказал Сирет в разговоре с ТАСС.

Он предположил, что причиной пожара мог быть поджог. Об этом, по его мнению, свидетельствуют три очага возгорания.

Кроме того, ученый обратил внимание на статистику: в прошлом году во Франции были зафиксированы 1052 антихристианских акта, в том числе вандализм в отношении церквей.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла произошел ранним утром 18 июля. К ликвидации возгорания привлекли 60 человек и не менее шести единиц техники.

Прокуратура Нанта возбудила уголовное дело по факту умышленного поджога.

Собор Святых Петра и Павла заложили еще в 1434 году, на его строительство ушло 457 лет. Он является одной из крупнейших готических церквей Бретани и всей Франции.