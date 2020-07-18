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Большой орган собора во французском Нанте полностью сгорел

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Большой орган XVII века в соборе святых Петра и Павла во французском Нанте полностью уничтожен во время пожара. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил телеканал BFMTV.

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«Говоря об ущербе, нанесенном пожаром, по большей части я имею в виду большой орган, который полностью сгорел», — заявил глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ.

Он отметил, что огонь удалось локализовать, но не полностью потушить. По его словам, пожарные операции продлятся еще несколько часов.

Ферлэ подтвердил, что в соборе было три очага возгорания.

Ранее в этот же день прокуратура Нанта сообщила, что возбуждено уголовное дело о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора. По словам прокурора, было обнаружено три разных очага возгорания. Один из них находится в месте расположения сгоревшего органа, а два других слева и справа от нефа. Так как огонь распространялся из трех разных мест, прокуратура рассматривает версию с поджогом.

О пожаре в соборе стало известно ранее в этот же день. По данным телеканала BFMTV, в 7:45 по местному времени в пожарную часть поступило сообщение о пожаре. На место происшествия прибыла бригада из около сотни пожарных. К 10:00 пожарным удалось сдержать пламя. По их сообщениям, больше всего пострадали большой орган и платформа под ним.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором заметно, как из окна между двумя башнями собора идет густой черный дым.

Отмечается, что первый пожар произошел в соборе в 1972 году, с огнем боролись пять часов. Здание было закрыто в течение трех лет и было открыто для богослужений в 1975 году.

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