В офисе Зеленского назвали «возвращение» Крыма главной задачей Украины

Офис президента Украины Владимира Зеленского считает возвращение Крыма под контроль Киева и защиту коренных народов от преследований главными задачами страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, размещенном в Telegram-канале в понедельник, 9 августа.

Там утверждается, что в настоящее время крымско-татарский народ «испытывает массовые притеснения и преследования за позицию неприятия оккупации и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины».

Так, в офисе Зеленского указывают на якобы имеющие место убийства, насильственные исчезновения, обыски и задержания, запрет деятельности представительных органов коренных народов и уничтожение свободы слова.

«Поэтому украинское государство видит своей главной задачей освобождение оккупированного Крыма и защиту коренных народов от преследований», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для реализации этих задач Зеленский подписал ряд законодательных инициатив, в частности закон «О коренных народах Украины», регулирующий защиту прав и интересов коренных народов.

«Сегодня наша страна вместе со всем миром отмечает Международный день коренных народов. В этот день Украина в очередной раз акцентирует внимание международного сообщества на необходимости активно бороться за возвращение Крыма под контроль нашего государства», — добавили в офисе президента Украины.

3 августа Зеленский заявлял, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он выразил уверенность, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По мнению Зеленского, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

О том, что Киев рано или поздно дождется возвращения Крыма в состав Украины, заявил 2 августа и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Кроме того, он пригрозил России «камнями с неба».

При этом 12 июля президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» отметил, что на Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности. Президент указал, что курс на насильственную ассимиляцию, формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением оружия массового поражения.

Ранее, 9 июня, российский лидер сообщил, что попытка Киева разделить жителей Украины на коренные народы и некоренные сравнима с идеями нацистской Германии. При этом 21 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что на Украине давно сносят памятники борцам с фашизмом и возводят «монументы коллаборационистам».

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.