Лукашенко заявил о сохранении экономики через отказ от комендантского часа

Белоруссия сохранила свою экономику, отказавшись от введения комендантского часа в условиях пандемии коронавируса. Об этом 9 августа заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что решение не останавливать экономику в стране во время пандемии было правильным.

«Мы не обезумели и не ввели комендантский час, как от нас требовали, вы это помните», — сказал глава государства во время «Большого разговора с президентом».

Лукашенко подчеркнул, что в его адрес сыпались упреки за отказ от локдауна в экономике. «Основа того, что происходит в первом полугодии с экономикой, была заложена тогда, когда мы не остановили экономику, когда не загнали людей в четыре стены и был выработан единый подход к лечению людей», — отметил Лукашенко.

Ранее, в январе, Лукашенко заявил, что Белоруссия достойно справится с экономическими проблемами, которые вызвала пандемия коронавируса. Он отметил, что страна испытывает давление и изнутри, и извне.

В апреле Лукашенко в ходе рабочего визита на комбинат «Заря» в Гомельской области объяснил, почему в стране не ввели ограничения во время распространения COVID-19. По его словам, после пандемии быстрее поднимется «тот, кто печатает доллары», а также те, у кого есть ресурсы — «газ, нефть и прочее». Глава государства подчеркнул, что страну подталкивают на введение карантина, но на самом деле он ей не нужен.

В ноябре 2020 года после прошедших в стране президентских выборов, на которых победил Лукашенко, в республике вспыхнули протесты. Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в акции по всей стране.

Из-за ситуации в Белоруссии Запад неоднократно вводил санкции. 1 июля Лукашенко указал на то, что Россия и Белоруссия подвергаются «неприкрытому экономическому и политическому прессингу». Глава республики считает, что целями Запада являются сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смена курса Минска. В свою очередь президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Лукашенко выразил солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным санкциям со стороны стран Запада. Его слова приводятся на сайте президента. Президент считает, что в случае введения карантина Белоруссия стала бы сильно зависимой или фактически подчинилась бы «богатым и сильным государствам». Поэтому он решил не останавливать экономику.