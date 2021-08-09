Депутаты предложили пересмотреть налог на дорогие автомобили

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий изменение порядка расчета налога на роскошь.

Так, по мнению авторов документа, повышающий коэффициент 1,1 должен применяться для автомобилей стоимостью от 4 млн до 7 млн рублей (сейчас он касается машин за 3–5 млн), коэффициент 2 — при цене от 7 млн до 15 млн (сейчас от 5 млн до 10 млн рублей). А максимальный коэффициент 3 — при стоимости от 15 млн до 22 млн и выше, тогда как сейчас диапазон — от 10 млн до 15 млн рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что цены на автомобили значительно выросли и что сегодня за 3 млн нельзя купить роскошную модель, потому как «столько стоит качественный семейный внедорожник иностранной марки». Авторы отметили также, что рост цен может привести к переходу владельцев машин за 3–5 млн рублей в следующую налоговую группу.

В феврале 2021 года в Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список автомобилей, попадающих под налог на роскошь. Так, список пополнился длиннобазными минивэнами Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, топ-версиями Skoda Kodiaq, Mazda CX-9, Honda Pilot, Kia Mohave и Toyota Fortuner. Также налог придется заплатить владельцам базовых версий BMW 3-Series и Mercedes-Benz С-класса.

4 мая сообщалось, что в России в январе-марте этого года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 1872,2 млн рублей, что на 11,9% больше, чем за тот же период 2020 года. В среднем иномарка по итогам первого квартала текущего года стоит 2208,5 млн рублей (+13,6%), а российский автомобиль — 760,4 тыс. рублей (+9,1%).