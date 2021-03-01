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Минпромторг дополнил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

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В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь. Документ был опубликован 26 февраля. Теперь в списке на 87 позиций больше, чем в прошлогоднем документе.

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Так, список пополнился длиннобазными минивэнами Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, топ-версиями Skoda Kodiaq, Mazda CX-9, Honda Pilot, Kia Mohave и Toyota Fortuner. Также налог придется заплатить владельцам базовых версий BMW 3-Series и Mercedes-Benz С-Класса.

Сейчас в список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, входят 1 387 моделей средней стоимостью от 3 млн рублей.

Владельцы машин за 3–5 млн рублей и не старше одного года должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Для машин за 5–10 млн рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для моделей по цене 10–15 млн рублей и возрастом 10–20 лет — в тройном.

24 февраля сообщалось, что глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов предложил пересмотреть условия, при которых на автомобиль распространяется налог на роскошь. По его мнению, пора увеличивать планку с 3 млн до 4–5 млн рублей.

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