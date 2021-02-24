Глава ФАР предложил пересмотреть налог на дорогие авто

В России следует пересмотреть условия, при которых на автомобиль распространяется налог на роскошь. Об этом изданию Ura.ru заявил глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов.

«Пора увеличивать планку с трех миллионов до четырех-пяти миллионов рублей. Тогда действительно можно будет говорить о том, что этот налог справедлив. Действительно, если посмотрим за последние три года на курс нашей национальной валюты, на стоимость автомобилей, то обнаружим, что все больше и больше машин подпадает [под налог]», — пояснил глава ФАР.

По словам Максима Едрышова, если существующая планка останется в силе, то в ближайшие годы пара десятков популярных моделей могут оказаться в перечне попадающих под налог на роскошь.

Сейчас в список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, входят 1,3 тыс. моделей средней стоимостью от 3 млн рублей.

Владельцы машин за 3–5 млн рублей и не старше одного года должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Для машин за 5–10 млн рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для моделей по цене 10–15 млн рублей и возрастом 10–20 лет — в тройном.

18 февраля сообщалось, что эксперты сервисов «СберАвто» и «СберМаркет» (оба входят в экосистему «Сбера») провели исследование и выяснили, какую сумму россияне тратят на содержание личного автомобиля среднего класса.

Сервисы анализировали средние расходы на техническое обслуживание, страховку, бензин, расходные материалы для семейных автомобилей среднего сегмента на основе внутренних данных. В итоге общая сумма затрат на содержание автомобиля в год составила около 108 тыс. рублей.