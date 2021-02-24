Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Стоимость биткоина вернулась к отметке $50 тыс.
Общество
Заболевший COVID-19 Соломин пробудет в больнице до конца недели
Наука
Первую трещину на МКС планируют загерметизировать на следующей неделе
Мир
В Норвегии сочли возможный конфликт с Россией самым страшным для НАТО
Мир
В Иране назвали абсурдом заявления США по ядерной сделке
Общество
В России может появиться транспорт на водороде к 2023 году
Мир
Украина начала вакцинацию от коронавируса
Общество
Осужденный за коррупцию экс-глава Марий Эл Маркелов назвал себя невиновным
Мир
Премьер Чехии заявил о надвигающейся катастрофе в стране из-за COVID-19

Глава ФАР предложил пересмотреть налог на дорогие авто

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России следует пересмотреть условия, при которых на автомобиль распространяется налог на роскошь. Об этом изданию Ura.ru заявил глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов.

Машина без бремени: в РФ хотят отменить транспортный налог на экологичные авто
Минэк предлагает дать такую льготу, в частности, владельцам машин на газомоторном топливе

«Пора увеличивать планку с трех миллионов до четырех-пяти миллионов рублей. Тогда действительно можно будет говорить о том, что этот налог справедлив. Действительно, если посмотрим за последние три года на курс нашей национальной валюты, на стоимость автомобилей, то обнаружим, что все больше и больше машин подпадает [под налог]», — пояснил глава ФАР.

По словам Максима Едрышова, если существующая планка останется в силе, то в ближайшие годы пара десятков популярных моделей могут оказаться в перечне попадающих под налог на роскошь.

Сейчас в список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, входят 1,3 тыс. моделей средней стоимостью от 3 млн рублей.

Владельцы машин за 3–5 млн рублей и не старше одного года должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Для машин за 5–10 млн рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для моделей по цене 10–15 млн рублей и возрастом 10–20 лет — в тройном.

18 февраля сообщалось, что эксперты сервисов «СберАвто» и «СберМаркет» (оба входят в экосистему «Сбера») провели исследование и выяснили, какую сумму россияне тратят на содержание личного автомобиля среднего класса.

Сервисы анализировали средние расходы на техническое обслуживание, страховку, бензин, расходные материалы для семейных автомобилей среднего сегмента на основе внутренних данных. В итоге общая сумма затрат на содержание автомобиля в год составила около 108 тыс. рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021