Генсек ООН поприветствовал усилия РФ и США по контролю над вооружениями

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш поприветствовал усилия России и США в сфере контроля над вооружениями. Об этом 9 августа говорится в заявлении Генсека по случаю 76-й годовщины со дня бомбардировки Нагасаки.

«Я приветствую подтверждение Соединенными Штатами и Российской Федерацией того, что в ядерной войне нельзя выиграть, и что ее никогда не следует начинать, а также их приверженность диалогу в сфере контроля над вооружениями»,— говорится в заявлении.

Гуттереш также подчеркнул, что ООН была создана для предотвращения бедствий войны. По его словам, для достижения этой цели все государства-члены должны добиваться ликвидации «самого смертоносного оружия из когда-либо созданных».

Он также призвал все страны предотвратить повторение трагедии, случившейся в Нагасаки 9 августа 1945 года, когда США в ходе Второй мировой войны сбросили на город атомную бомбу.

Ранее в этот день мэр города Нагасаки Томихиса Тауэ призвал Россию и США к дальнейшему сокращению ядерных запасов. Он также призвал правительство Японии «как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО)», который вступил в силу в январе этого года. Кроме того, мэр города поддержал создание свободной от ядерного оружия зоны на территории Северо-Восточной Азии.

28 июля в Женеве прошла встреча делегаций из России и США, где обсудили подходы сторон к вопросам стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков.

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, переговоры были конструктивными. Он подчеркнул, что США не навязывали на встрече свою позицию и на 100% отработали свою часть обязательств по стратегической стабильности после саммита, прошедшего в июне.

В тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов указал на готовность России обсуждать с США любое оружие со стратегическим потенциалом, будь то ядерное или неядерное, наступательное и оборонительное. Он также отметил, что назрело обсуждение проблем противоракетной обороны.

Ранее, 16 июня, состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла-Гранж в Женеве. По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).