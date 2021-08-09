Мэр Нагасаки призвал РФ и США сократить ядерные запасы

Мэр города Нагасаки Томихиса Тауэ призвал Россию и США к дальнейшему сокращению ядерных запасов. Об этом он заявил в понедельник, 9 августа, при выступлении на траурной церемонии в честь 76-й годовщины американской атомной бомбардировки города, пишет японская газета Yomiuri Shimbun.

«Я хочу обратиться к лидерам государств, обладающих ядерным оружием. Необходимо признать тот факт, что концепция ядерного сдерживания повышает напряженность в мире. Для полноценного продвижения процесса ядерного разоружения на следующей обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) я в первую очередь призываю власти России и США к мерам по дальнейшему сокращению их запасов этого вида вооружений», — отметил Тауэ.

Он также призвал правительство Японии «как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО)», который вступил в силу в январе этого года. Кроме того, мэр города поддержал создание свободной от ядерного оружия зоны на территории Северо-Восточной Азии.

После него выступил с речью премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, которой заявил о дальнейших усилиях Токио для продвижения международного сотрудничества ради отказа от ядерного оружия.

«Неизменная миссия нашей страны, единственной за всю историю пострадавшей от атомных бомбардировок, заключается в планомерном продвижении сотрудничества международного сообщества ради построения мира без ядерного оружия», — заявил премьер.

По его словам, японское правительство продолжит вырабатывать конкретные меры, которые помогут всем странам сотрудничать между собой «для достижения результатов на следующей обзорной конференции участников ДНЯО».

22 января Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия, однако высказала поддержку стремлению построить безъядерный мир.

В МИД России отметили, что действие договора распространяется только на его участников. Соответственно, ни одно из его положений Россию ни к чему не обязывает.

Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу 22 января. На сегодня его ратифицировала 51 страна, ни одна из них ядерным оружием не обладает. Документ был открыт к подписанию в 2017 году. Официальные ядерные державы (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) и неофициальные (КНДР, Израиль, Индия и Пакистан) в нем не участвуют.

Участники обязуются «никогда и ни при каких обстоятельствах» не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.