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Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия

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Москва выступает против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), заявили «Известиям» в МИД РФ. При этом там подчеркнули, что цель построения безъядерного мира в России разделяют.

— ДЗЯО противоречит нашему видению того, как следует продвигаться по пути ядерного разоружения. Мы с уважением относимся к позиции стран, выступающих за скорейший запрет ядерного оружия, и всегда подтверждали, что разделяем цель построения безъядерного мира, — отметили в ведомстве. — Однако призываем подходить к задаче ядерного разоружения трезво и реалистично: это — долгосрочная цель, движение к которой должно быть поэтапным, и работа в этом направлении должна вестись в условиях укрепления стратегической стабильности и с учетом национальных интересов безопасности всех стран, включая, разумеется, Россию.

В МИД РФ уточнили, что действие договора распространяется только на его участников — соответственно, ни одно из его положений Россию ни к чему не обязывает.

Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу 22 января. На сегодня его ратифицировала 51 страна, ни одна из них ядерным оружием не обладает. Документ был открыт к подписанию в 2017 году. Официальные ядерные державы (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) и неофициальные (КНДР, Израиль, Индия и Пакистан) в нем не участвуют.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ДЗЯО жизни: почему РФ не поддерживает договор о запрете ядерного оружия

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