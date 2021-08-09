Первый рейс из России отправился в Хургаду после шестилетнего перерыва

Первые российские туристы улетели в курортный египетский город Хургада после шестилетнего перерыва, сообщает в понедельник, 9 августа, «РИА Новости».

По данным агентства, первый рейс в Хургаду с 298 туристами на борту вылетел из московского аэропорта Домодедово в 5:10 мск.

Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами. Самолеты будут летать из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Суммарно будет выполняться по 20 еженедельных рейсов, 10 из которых — российской стороной и 10 — египетской.

Решение об увеличении числа рейсов примут после визита делегации из России в Египет для оценки эпидемиологической обстановки в этой стране, уточнили в оперштабе.

Ранее, 6 августа, в Росавиации заявили, что восемь российских авиакомпаний уже получили допуски на полеты на курорты Египта. Данный документ выдали «Аэрофлоту», «Победе» и S7, из регионов — «России», S7, «Уральским авиалиниям», Smartavia, Nordwind и AZUR air. Далее они должны обзавестись разрешением на авиаперевозки от оперштаба по коронавирусу.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта.

В ноябре 2015 года рейсы на курорты Египта были запрещены после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета. На нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург, жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 224 человека.

Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в 2018 году, но рейсы разрешены только в Каир. Из-за пандемии полеты прерывались, однако осенью прошлого года рейсы из Москвы в Каир вновь возобновились.