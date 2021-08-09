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В «Роскачестве» рассказали о методах борьбы с обманом в кассовых чеках

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Самый частый подвох, который может встретиться в кассовых чеках, — это несоответствие стоимости товара, указанной в чеке, ценнику в зале, рассказал 9 августа начальник отдела «Роскачества» по защите прав потребителей Владимир Тарачев.

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Другими неприятными для покупателя сюрпризами нередко становятся включение в чек лишнего товара и якобы случайное дублирование одного и того же продукта, добавил Тарачев.

«Такие подвохи в кассовых чеках чаще всего встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, так как именно там потребители массово закупаются, а в длинном чеке обнаружить лишние суммы или товары сложнее», — отметил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Он посоветовал при обнаружении в чеке товара, пробитого по другой цене, потребовать у кассира заменить стоимость на указанную в ценнике или вернуть деньги.

«Если продавец отказывается, попросите вызвать администратора или директора магазина и сообщите ему о проблеме. Ссылайтесь на закон РФ «О защите прав потребителей» и ст. 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — подчеркнул он.

В случае устного отказа директора или администратора торговой точки следует предъявить руководству магазина официальную претензию в письменной форме, пояснил Тарачев. Следующим возможным шагом может стать обращение в управление Роспотребнадзора по субъекту потребителя. Эксперт подчеркнул, что за такие «подвохи» руководству магазина грозит штраф до 50 тыс. рублей.

20 июня экономист Михаил Беляев раскрыл приемы магазинов для убеждения человека в покупке. Так, по его словам, магазины часто пользуются психологическими уловками, благодаря которым они убеждают человека в приобретении товара. Среди классических практик — завышение стоимости товара при благоприятном спросе, а после занижение его цены, чтобы создать у потребителя ложное понимание необходимости покупки того или иного продукта.

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