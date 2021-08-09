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Пенсионер под Тулой убил из ружья двухлетнюю девочку и ранил ее мать

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В Тульской области пенсионер был задержан по подозрению в убийстве двухлетней девочки и покушении на убийство ее матери. Следователи возбудили против него уголовное дело, сообщается 9 августа на сайте ведомства.

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«Следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам​ преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч.3 ст.30 п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)», — сказано в тексте.

По данным следствия, 8 августа в деревне Панарино 68-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухлетней дочерью на руках. ​От полученного ранения головы ребенок скончался на месте. Женщина была госпитализирована с травмами.

Согласно информации РЕН ТВ, мотивом для стрельбы послужили обидные слова детей. Как стало известно телеканалу, несовершеннолетние сказали пенсионеру что-то обидное, после чего он ушел в дом, и вернулся охотничьим ружьем, после чего выстрелил в спину проходящей мимо его дома женщине.

5 августа стало известно об убийстве семьи из пяти человек. Тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни обнаружили в доме в Джириме. В совершении преступления подозревают ранее судимого Федора Панова, который, предположительно, состоял в романтических отношениях с дочерью погибших, Мариной Хнычевой. Это могло стать мотивом убийства.

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