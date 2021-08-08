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Цена Bitcoin поднялась выше $45 тыс. впервые с середины мая

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Криптовалюта Bitcoin в ходе торговой сессии ускорила рост и превысила отметку $45 тыс. Об этом свидетельствуют данные Coindesk, по состоянию на 15:59 мск воскресенья, 8 августа.

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По данным портала, за последние 24 часа стоимость Bitcoin выросла на 3,76% и составила $45 097. При этом отметку $45 тыс. криптовалюта превысила впервые с середины мая текущего года.

В конце июля Bitcoin впервые с 16 июня превысил отметку $40 тыс.

В апреле стоимость биткоина установила новый исторический максимум в $62,7 тыс. Это произошло после того, как компания американского предпринимателя Илона Маска Tesla сообщила об инвестициях в размере $1,5 млрд в данную криптовалюту.

При этом 13 мая Маск написал у себя в Twitter, что Tesla приостанавливает прием криптовалюты биткоин как средства оплаты из-за неэкологичного способа ее получения.

На фоне заявления основателя Tesla стоимость биткоина на криптобирже Binance падала до 11-недельного минимума — $46 тыс. Рыночная капитализация биткоина опустилась ниже $1 трлн. К 19 мая стоимость этой криптовалюты опускалась ниже $31 тыс.

В то же время на курс биткоина повлиял запрет майнинга в Китае. 18 июня Народный банк КНР запретил финансовым учреждениям вести бизнес, связанный с виртуальной валютой, а также предостерег инвесторов от спекулятивной торговли криптовалютами, сообщал телеканал CNBC. Кроме того, власти уже пяти китайских провинций запретили работу майнинг-центров. Спустя несколько дней банк призвал платежный сервис Alipay, управляемый Alibaba с Ant Group, а также ряд крупных банков принять меры против криптоторговли.

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