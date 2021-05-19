Курс биткоина упал ниже $31 тыс.

Биткоин подешевел в два раза после своего исторического максимума, который был зафиксирован в апреле текущего года. По состоянию на 16:00 мск 19 мая, стоимость этой криптовалюты опускалась ниже $31 тыс., свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:13 мск на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падал в цене на 29% — до $31,4 тыс., а самая низкая цена за сутки достигала $30 тыс. По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин подешевел на 29,8% — до $30 858. Динамика везде приводится за сутки. Данные CoinDesk свидетельствуют о падении стоимости криптовалюты до $31,9 тыс.

Утром 19 мая стало известно, что биткоин в ходе торговой сессии падает в цене на 10,42% и опускается до $40,5 тыс. По состоянию на 07:15 мск курс этой криптовалюты находился на уровне $40,4 тыс. (–0,55%).

Накануне эксперты сообщили, что цена биткоина может либо упасть до $30–38 тыс., либо вырасти до $100 тыс., но негативный сценарий преобладает.

Резкое падение этой криптовалюты началось вечером 18 мая и продолжилось утром в среду.

Как пишет в среду газета Financial Times, причиной падения стоимости биткоина стало сообщение в аккаунте Центробанка Китая в WeChat. В нем три ассоциации банковской и интернет-индустрии заявили, что финансовые и платежные учреждения не должны принимать криптовалюты в качестве платежей и предоставлять связанные с ними услуги или продукты.