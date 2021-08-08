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Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в ряде регионов России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал регионы, в которых в ближайшие дни температура будет составлять от +36 до +40 градусов.

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«В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях температура ожидается на 7– 8 градусов выше нормы. Будет сильная жара до +36…+37 градусов. Такая жара там будет минимум до 9 августа. Если она задержится еще на пару дней, то будет уже волна тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.

По словам руководителя Гидрометцентра, на юге России и в регионах Поволжья температура воздуха тоже будет высокой — до 38–40 градусов жары.

«На юге европейской России, в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму тоже прогнозируется очень жаркая погода с температурой +35…+38 градусов. В Дагестане, Чечне, Ингушетии температура будет достигать +40 градусов», — сообщил синоптик.

При этом в Самарской области прогнозируется +36…+38 градусов тепла. До +37…+39 градусов ожидается в вторник в Оренбургской области. В Татарстане — до 35 градусов.

6 августа сообщалось, что жаркая погода без осадков ожидается на территории Удмуртии на следующей неделе. По данным синоптиков, температура воздуха будет соответствовать климатическим нормам.

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