Жару до +32 градусов прогнозируют в Нижегородской области

Синоптики прогнозируют жару во время выходных в Нижегородской области. Температура воздуха поднимется до +32 градусов.

Согласно прогнозам, 7 августа в регионе установится малооблачная погода. Осадки возможны в первой половине дня. Температура воздуха составит +29 градусов в дневные часы и до +20 градусов ночью. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

8 августа сохранится малооблачная погода при слабом ветре. Температура воздуха поднимется до +32 градусов. Осадки не ожидаются.

В Нижегородской области прогнозируют высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах и торфяниках. Риск возникновения природных возгораний сохранится до 11 августа.

Ранее о наступлении жары предупредили жителей Тамбовской области. Температура воздуха в ближайшие дни будет достигать +33 градуса.