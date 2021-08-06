Жителей Тамбовской области предупредили о наступлении жары

МЧС предупредило жителей Тамбовской области о возвращении жаркой погоды. Согласно прогнозам, температура воздуха повысится до +33 градусов.

Синоптики отмечают, что жара ожидается с 6 по 8 августа. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». В МЧС отмечают высокую вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электричества при перегреве трансформаторных подстанций и систем высоковольтного снабжения, а также с деформацией железнодорожного полотна.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасного поведения в период жары. При выходе на улицу следует носить светлую и воздухопроницаемую одежду, а также головной убор. Рекомендуется чаще находиться в тени и соблюдать питьевой режим.