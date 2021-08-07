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Глава КГБ Белоруссии пригрозил раскрыть козырь против Тихановской

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У Минска есть козырь против главы оппозиции Светланы Тихановской, заявил руководитель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель в субботу, 7 августа.

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«Есть то, что я еще не буду, наверное, открывать (про Тихановскую. — Ред.), это всегда будет нашим козырем до определенного времени. И время, наверное, придет когда-нибудь открыть [его]», — заявил Тертель в эфире телеканала СТВ.

По словам главы КГБ республики, «даже видно», что Тихановская недоговаривает, когда ей задают вопросы.

«Пусть это будет на ее совести, а мы знаем, что у нас есть что показать, когда в этом будет необходимость», — указал Тертель.

Он отметил, что после выборов 2020 года Тихановская попросила белорусские власти оказать содействие в выезде и обустройстве ее дальнейшей жизни в Литве, где «могла спокойно жить и заниматься семьей, понимая, что она попала в такую трудную ситуацию».

«Но мы знаем на 100% точно с именами, фамилиями: с ней была проведена работа спецслужбами и не только спецслужбами Литвы. И в конечном итоге ее поведение резко поменялось», — пояснил он.

Ранее днем стало известно, что США могут объявить о новых санкциях против Белоруссии уже 9 августа. При этом не уточнялось, в отношении кого конкретно будут направлены новые рестрикции.

Тихановская находится с визитом в США с 18 июля, там она встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном и замгоссекретаря Викторией Нуланд. Однако по итогам встречи она сообщила, что не получила от американских властей обещания ввести секторальные санкции против Минска.

28 июля она провела встречу с американским лидером Джо Байденом. После беседы она заявила, что призвала американского лидера помочь сделать республику «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». Она подчеркнула, что рада встрече с американским лидером.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК республики, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, а второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты голосования и позднее покинувшая страну. По ее инициативе был создан координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной.

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