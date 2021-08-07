Российских автомобилистов предупредили о важном изменении с 1 сентября

Российские водители с 1 сентября смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде. В настоящий момент у автомобилистов есть право опротестовать штраф двумя способами. Так, они могут прийти в отделение ГИБДД или отправить заказное письмо в инспекцию. Об этом сообщает в субботу, 7 августа, портал Autonews.

Вместе с тем с 1 сентября водители смогут воспользоваться порталом госуслуг. Это, как отмечают авторы материала, стало возможным после изменений в Кодексе административных правонарушений (КоАП).

При этом ранее также можно было обжаловать штраф в электронном виде, однако у ГИБДД не было обязательства рассматривать такие обращения и их иногда игнорировали.

Таким образом, когда нововведение вступит в силу, зарегистрированный на портале госуслуг автомобилист должен будет в жалобе изложить обстоятельства и аргументировать позицию, согласно которой постановление, по мнению водителя, является неправильным. В специальной форме можно будет также приложить доказательства. В частности, речь идет о документах, фотографиях и видеокадрах.

В материале также отмечается, что в России постоянно растет количество получаемых водителями штрафов. В 2020 году комплексы автоматической фиксации выявили 145,5 млн нарушений, что на 19,2% больше, чем в 2019-м.

Во многом, как уточняется, подобная динамика связана с тем, что функционал камер расширяется. Теперь они фиксируют не только превышение скорости, но и, например, разговоры по телефону и нарушение разметки.

Накануне стало известно, что ГИБДД Москвы регулярно проводит мониторинг социальных сетей, где очевидцы часто выкладывают видеоролики с водителями, которые грубо игнорируют правила дорожного движения. С начала 2021 года в столице сотрудниками полиции были привлечены к ответственности более 90 водителей, нарушения ПДД которых попали в Сеть.