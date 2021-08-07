Прямой эфир
Авто
Российских автомобилистов предупредили о важном изменении с 1 сентября
Спорт
Синхронистки Ромашина, Шишкина и Пацкевич заявили о завершении выступлений на ОИ
Мир
Литва приветствовала решение Ирака приостановить авиарейсы в Белоруссию
Мир
В ЮАР на шахте «Куллинан» добыли алмаз массой более 340 карат
Спорт
Российские волейболисты стали серебряными призерами Олимпиады в Токио
Общество
Депутат предложил увеличить рабочую неделю в России
Общество
Путин поздравил жителей Рыбинска с 950-летием города
Спорт
Россиянка Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на ОИ в Токио
Общество
Москвичей предупредили о ливнях с грозами 7 августа

Российских автомобилистов предупредили о важном изменении с 1 сентября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские водители с 1 сентября смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде. В настоящий момент у автомобилистов есть право опротестовать штраф двумя способами. Так, они могут прийти в отделение ГИБДД или отправить заказное письмо в инспекцию. Об этом сообщает в субботу, 7 августа, портал Autonews.

Вместе с тем с 1 сентября водители смогут воспользоваться порталом госуслуг. Это, как отмечают авторы материала, стало возможным после изменений в Кодексе административных правонарушений (КоАП).

Найдутся все: ГИБДД вооружилась технологиями против лихачей
Коптеры, мобильные приложения и ноутбуки помогают предотвратить трагедии и найти виновных

При этом ранее также можно было обжаловать штраф в электронном виде, однако у ГИБДД не было обязательства рассматривать такие обращения и их иногда игнорировали.

Таким образом, когда нововведение вступит в силу, зарегистрированный на портале госуслуг автомобилист должен будет в жалобе изложить обстоятельства и аргументировать позицию, согласно которой постановление, по мнению водителя, является неправильным. В специальной форме можно будет также приложить доказательства. В частности, речь идет о документах, фотографиях и видеокадрах.

В материале также отмечается, что в России постоянно растет количество получаемых водителями штрафов. В 2020 году комплексы автоматической фиксации выявили 145,5 млн нарушений, что на 19,2% больше, чем в 2019-м.

Во многом, как уточняется, подобная динамика связана с тем, что функционал камер расширяется. Теперь они фиксируют не только превышение скорости, но и, например, разговоры по телефону и нарушение разметки.

Накануне стало известно, что ГИБДД Москвы регулярно проводит мониторинг социальных сетей, где очевидцы часто выкладывают видеоролики с водителями, которые грубо игнорируют правила дорожного движения. С начала 2021 года в столице сотрудниками полиции были привлечены к ответственности более 90 водителей, нарушения ПДД которых попали в Сеть.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021