В ГИБДД рассказали о выявлении водителей-нарушителей через соцсети

ГИБДД Москвы регулярно проводит мониторинг социальных сетей, где очевидцы часто выкладывают видеоролики с водителями, которые грубо игнорируют правила дорожного движения. Об этом 6 августа сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«При выявлении такого контента и установления факта нарушения ПДД РФ, сотрудниками Госавтоинспекции принимаются меры реагирования в соответствии с действующим законодательством. Водители, допустившие правонарушения, привлекаются к административной ответственности», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что с начала 2021 года в столице сотрудниками полиции были привлечены к ответственности более 90 водителей, нарушения ПДД которых попали в Сеть.

4 августа стало известно, что сотрудники ГИБДД стали чаще бороться с нарушителями на дорогах при помощи «скрытого» патрулирования.

Для этого инспекторы используют машины без опознавательных знаков. При этом отмечается, что сотрудники остаются в служебной форме.