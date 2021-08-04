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Автомобилистов предупредили о применении ГИБДД «скрытого» патрулирования

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Сотрудники ГИБДД стали чаще бороться с нарушителями на дорогах при помощи «скрытого» патрулирования. Об этом сообщает в среду, 4 августа, портал Autonews со ссылкой на источники.

Для этого инспекторы используют машины без опознавательных знаков. При этом отмечается, что сотрудники остаются в служебной форме.

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Так, если инспекторы видят нарушение правил дорожного движения (ПДД), то соответствующую информацию они передают дежурящим в округе патрулям, но останавливают автомобили только в крайнем случае — к примеру, при риске опасной аварии.

Вместе с тем подчеркивается, что преимущество подобного метода заключается в том, что «скрытый» патруль имеет возможность близко подъехать к машине и, «не выдав себя», зафиксировать нарушения, такие как непристегнутый ремень, использование телефона во время движения, непропуск пешехода на нерегулируемой «зебре».

При этом превышение скорости является в данном случае исключением, поскольку в машине инспекторов нет специального оборудования.

Подчеркивается, что сотрудники ГИБДД также могут проверять долги по штрафам.

Ранее, 31 июля, стало известно, что Минздрав РФ будет автоматически отправлять справки о здоровье водителей, в связи с чем ГИБДД сможет автоматически приостанавливать действие водительских прав по медицинским показаниям. В данный момент к болезням, при которых запрещено водить, относятся неработоспособность конечностей, наркомания, алкоголизм, а также серьезные проблемы со зрением.

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