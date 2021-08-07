Глава СНБО рассказал о «желающих уничтожить» Украину

Россия стремится «уничтожить» Украину с помощью европейских политиков. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью журналу «Новое время», опубликованном в субботу, 7 августа.

По его словам, страна стоит перед большими вызовами. В частности, одним из них является присоединение к европейской энергосистеме в 2023 году.

«Для этого нам надо пройти очень много процессов, мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с Россией, и Россия нам в этом точно не помогает, а делает всё, чтобы уничтожить нашу страну», — заявил секретарь СНБО.

Данилов посчитал, что для этого в Европе «зашевелились мастодонты» — политики, перешедшие на работу в российские компании. Он назвал подобные вещи недопустимыми, а также отметил, что «мастодонтов много». Секретарь СНБО уточнил, что в их число входят австрийцы, французы, немцы.

«Все эти люди, которые поучают нас, как нам надо жить», — добавил Данилов.

Ранее, 5 августа, Данилов заявил, что у властей Украины есть стратегия энергетической безопасности, так что после запуска газопровода «Северный поток – 2» страна без газа не останется. При этом он отметил, что Киев не должен расслабляться, добавив, что Россия для Украины — постоянный и ежеминутный риск.

При этом депутат Верховной рады, член фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер 29 июля сообщила, что правительство Украины сорвало подготовку энергетической системы страны к новому отопительному сезону. По ее словам, у страны нет угля и возможности его купить.

2 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович высказал мнение, что для экономики Украины обернулся катастрофой отказ от торговых отношений с Россией. Парламентарий указал, что Киев поссорился со всеми соседями, что не прошло для Украины бесследно.

В мае министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что стране следует отказаться от импорта электроэнергии из России. С соответствующей просьбой он обратился к национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В том же месяце национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о запрете поставок электроэнергии на Украину из Белоруссии и России до 1 октября текущего года.

Депутат Верховной рады Михаил Волынец 2 апреля обвинил Россию в крахе энергетической системы Украины. По его мнению, продажа Москвой электричества по заниженным ценам является гибридной энергетической войной против Киева.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров посоветовал украинским властям «не искать виноватого среди своих соседей», а заняться своей страной.