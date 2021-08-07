Тренер российских синхронисток допустила завершение ими карьеры после ОИ

Главный тренер российских синхронисток Татьяна Покровская рассказала, что все спортсменки нынешнего золотого состава команды, вероятно, завершат карьеру после Игр в Токио.

«Закончат все, я предполагаю. <...> Ну, там уже копытами бьет молодежь. Им тоже не повезло со стартом в прошлом году. Если старшие подумали и остались, а здесь-то годы. Несколько девочек выбыло уже из состава, и в этом году они уже и не в составе юниорской команды, и не в составе старшей команды», — сказала она в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.

По словам Покровской, у тренеров есть и другие спортсменки, в которых они заинтересованы, «что они попадут в юниорский состав».

Россиянки на нынешней Олимпиаде завоевали два золота — в дуэте и в соревнованиях групп. Перед Играми в Токио у Светланы Ромашиной уже было пять золотых олимпийских наград, у Александры Пацкевич и Аллы Шишкиной — по две, у Марии Шурочкиной, Влады Чигиревой, Светланы Колесниченко — по одной.

7 августа российские синхронистки завоевали золото в групповых соревнованиях на ОИ. Спортсменки набрали 196,0979 балла по итогам соревнований. Второе места заняла команда из Китая с 193,5310 балла, а третье — украинские синхронистки с 190,3018, пишет «Спорт-Экспресс».

При этом Ромашина 4 августа уже объявила о приостановке карьеры.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.