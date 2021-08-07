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Депутат предложил увеличить рабочую неделю в России

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Российская экономика может восстановиться, если в стране увеличить рабочую неделю. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке», — пояснил свою позицию парламентарий в беседе с URA.RU в пятницу, 6 августа.

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Арефьев подчеркнул, что в России нет инструментов, которые бы позволили перевести производство на четырехдневную рабочую неделю.

Ранее, 5 августа, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в интервью «Известиям» сообщил, что вопрос сокращения рабочей недели до четырех дней активно обсуждается с участием профсоюзов. Однако важно при этом сохранить заработную плату на том же уровне, уточнил Шмаков.

По его словам, нужно говорить о 35-, о 36-часовой рабочей неделе или по-другому строить производственные графики. Например, увеличить количество рабочих часов с восьми до десяти, но при этом объявить о трех выходных днях. Поэтому, как отметил Шмаков, при желании это всё решаемо. Но должна быть разработана целая государственная программа.

Вместе с тем 28 мая министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков уточнил, что министерство не видит ярко выраженных предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели. По его словам, «своего рода альтернативой» может являться возможность удаленной работы, а также режим фриланса. При этом глава Минтруда России заявил, что ведомство рассмотрит вопрос о четырехдневной рабочей неделе, если соответствующая инициатива поступит.

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