Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке

Министерство труда РФ рассмотрит вопрос о четырехдневной рабочей неделе, если соответствующая инициатива поступит в ведомство, заявил в четверг, 27 мая, глава министерства Антон Котяков.

«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются (в министерстве. — Ред.). Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать. Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», — цитирует Котякова «РИА Новости».

При этом саму инициативу о четырехдневке Котяков не стал комментировать. Кроме того, готовность министерства рассмотреть данное предложение он попросил не расценивать как потенциальное согласие с ним.

28 апреля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что мир движется в сторону введения четырехдневной рабочей недели.

О том, что идея о переходе к четырехдневке стала вновь актуальна в период пандемии коронавируса, Медведев заявил еще в феврале 2021 года. При этом он отмечал, что осуществлять переход нужно не в ущерб экономике.

Вместе с этим результаты опроса, опубликованные 13 апреля, показали, что более половины предпринимателей Москвы (54%) против перехода компании на четырехдневную рабочую неделю.