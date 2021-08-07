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Матыцин поздравил российских пляжников с серебром ОИ

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Глава Минспорта РФ Олег Матыцин в субботу, 7 августа, поздравил российских пляжных волейболистов Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского с серебряными медалями Олимпийских игр в Токио.

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Министр подчеркнул, что спортсмены добились исторического успеха, так как их серебро стало первой олимпийской наградой в пляжном волейболе для россиян. Матыцин указал, что начало олимпийского турнира для российских пляжных волейболистов выдалось непростым, однако с каждым матчем они «прибавляли в игре» и впервые в истории страны дошли до финала Игр.

«Российские волейболисты боролись с норвежцами за победу до последней минуты решающего матча. Гордимся выступлением Вячеслава и Олега на Олимпиаде. Поздравляю тренеров национальной команды и Всероссийскую федерацию волейбола с первой олимпийской медалью в пляжном волейболе!» — сказал Матыцин.

Красильников и Стояновский ранее в этот день уступили норвежцам Андерсу Бернтсену Молу и Кристиану Сандли Соруму, завоевав серебряные медали ОИ.

Как признался Красильников, они со Стояновским сильнее радовались наградам, чем поражению, несмотря на то, что первые 10 минут после завершения игры на душе было нехорошо. Спортсмен добавил, что путь к олимпийскому серебру был тяжелый и они проделали большую работу, а для него лично поехать на Олимпиаду и выиграть медаль было мечтой.

В свою очередь, Стояновский поблагодарил напарника за игру и назвал завершившееся соревнование финалом мечты.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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