Российские пляжники завоевали серебро на Олимпиаде в Токио

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро в пляжном волейболе на Олимпийских играх в Токио, став первыми в истории российскими медалистами Игр в данном виде спорта. Об этом в субботу, 7 августа, сообщает газета «Спорт–Экспресс».

В финале россияне уступили норвежцам Андерсу Бернтсену Молу и Кристиану Сандли Соруму. Встреча завершилась со счетом 2–0 (21:17, 21:18).

Отмечается, что пляжный волейбол входит в программу Игр с 1996 года.

Вместе 30-летний Красильников и 24-летний Стояновский стали чемпионами мира в 2019 году и серебряными призерами чемпионата Европы в 2020-м. На Олимпиаде-2016 они заняли четвертое место.

Это 63-я медаль в активе российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. На счету россиян 17 золотых наград, 24 серебряные и 22 бронзовые.

Ранее сообщалось, что российские каноистки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко прошли квалификацию в финал олимпийского турнира по гребле на байдарках-двойках на 500 м.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.