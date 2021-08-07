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Пляжник Красильников оценил свою игру после проигрыша в финале ОИ

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Российский пляжный волейболист Вячеслав Красильников в субботу, 7 августа, прокомментировал поражение в финале Олимпиады в Токио.

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Вячеслав Красильников и Олег Стояновский ранее в этот день уступили норвежцам Андерсу Бернтсену Молу и Кристиану Сандли Соруму, завоевав серебряные медали. При этом они стали первыми в истории российскими медалистами Игр в данном виде спорта.

Красильников признался, что они сильнее радовались наградам, чем поражению, несмотря на то, что первые 10 минут после завершения игры на душе было нехорошо.

«Месяц назад мы переиграли этих ребят, но на данный момент они были сильнее. У них многое получалось», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Волейболист подчеркнул, что это был финал Олимпийских игр и против них вышли «не ребята со двора вышли поиграть», а мировые лидеры уже на протяжении двух-трех лет.

«Они выиграли кучу турниров и умеют переламывать исходы матчей. То же самое и мы делали на этом турнире в том числе», — указал он.

Красильников добавил, что путь к олимпийскому серебру был тяжелый и они со Стояновским проделали большую работу, а для него лично поехать на Олимпиаду и выиграть медаль было мечтой.

«Это нереальные ощущения. Ребятам из Норвегии хочу сказать спасибо за игру. Это был удивительный матч — они большие молодцы. На сегодня они сильнее. Поздравляю их, поздравляю нас с медалями — весь наш тренерский штаб», — заключил спортсмен.

В свою очередь, Стояновский поблагодарил напарника за игру и назвал завершившееся соревнование финалом мечты.

«Это олимпийская медаль — эти два слова значат для нас всё. Я не мечтал о таком, когда был маленьким. Благодарю своего напарника, благодарю наших соперников, которые сегодня были лучше. Для меня это был финал мечты», — сказал спортсмен.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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