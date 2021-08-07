Байдена призвали рассекретить документы о теракте 11 сентября

Пострадавшие при теракте 11 сентября 2001 года высказались против участия президента США Джо Байдена в памятных мероприятиях, пока он не рассекретит правительственные документы об обстоятельствах трагедии.

Об этом сообщил в пятницу, 6 августа, NBC News со ссылкой на заявление 1,8 тыс. американцев, среди которых члены семей жертв теракта, выжившие в трагедии и сотрудники служб быстрого реагирования.

По мнению авторов обращения, в правительственных документах, которые Байден обещал ранее рассекретить, содержится подтверждение того, что к террористической атаке причастны лидеры Саудовской Аравии. Они напомнили, что президент США, еще будучи кандидатом в президенты, взял на себя обязательство раскрыть как можно больше информации о трагедии, но так и не сделал этого.

«На протяжении многих сроков разных президентов министерство юстиции и ФБР активно стремились сохранить эту информацию в секрете и помешать американскому народу узнать всю правду о терактах 11 сентября», — говорится в заявлении.

Один из родственников жертвы трагедии, Бретт Иглсон, заявил о том, что люди «разочарованы и устали от того, что правительство США в течение 20 лет предпочитало хранить информацию о смерти наших близких за замком».

При этом в официальном отчете комиссии по расследованию теракта 11 сентября говорится о том, что расследование не нашло доказательств причастности саудовских лидеров к нападению. При этом граждане Саудовской Аравии определяются как основной источник финансирования «Аль-Каиды» (запрещена в РФ).

Правительство Саудовской Аравии, в свою очередь, отрицает какую-либо связь с атаками.

11 сентября 2001 года 19 террористов «Аль-Каиды» захватили в заложники четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, но потерпел крушение недалеко от города Шенксвилл, штат Пенсильвания.

В результате терактов помимо членов террористической группировки погибли почти 3 тыс. человек.

9 июня президент США Джо Байден заявил об угрозе терроризма для США по всему миру, из-за этого сосредоточение тысяч военнослужащих в Афганистане больше не имеет смысла как контртеррористическая стратегия, поскольку угроза идет со стороны Ближнего Востока, Африки и Азии.

По его словам, американские войска «прибыли в Афганистан в 2001 году с ясной и справедливой целью: задержать тех, кто напал на США 11 сентября 2001 года, искоренить террористическую группировку «Аль-Каида» (запрещена в РФ), а также предотвратить будущие нападения на Соединенные Штаты из Афганистана».

Он уверен, что США давно достигли своих целей в Афганистане. По его словам, террористическая угроза со стороны «Аль-Каиды» в Афганистане значительно снизилась. Но по мере вывода войск Соединенные Штаты «не будут упускать из виду террористическую угрозу со стороны Афганистана».