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Источник сообщил об уходе Мбаппе из ПСЖ из-за перехода Месси

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Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Килиан Мбаппе покинет команду после того, как в команду перейдет аргентинец Лионель Месси, сообщает в своем Twitter спортивный журналист Андрес Онурбия Рамос.

«Мбаппе больше не является членом парижской команде, и его уход в августе уже близок» — сообщил журналист в пятницу, 6 августа.

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Согласно Орнубия Рамосу, тот факт, что Месси подписал контракт с ФК, означает, что Мбаппе не сможет сохранить место в составе ПСЖ. Журналист назвал уход нападающего неизбежным — о нем объявят в ближайшие несколько недель.

Также в своем посте он подтвердил, что переход экс-форварда «Барселоны» Лионеля Месси в парижский клуб — дело решенное. Футболист скоро прибудет в столицу Франции.

22-летний форвард в прошлом сезоне провел 47 матчей за парижан и забил 42 мяча при 11 голевых передачах.

Ранее стало известно, что ПСЖ предложил бывшему Месси двухлетний контракт с возможностью пролонгации ещё на один сезон и ежегодную оплату в размере €50 млн.

О том, что Месси не заключил новый контракт с «Барселоной», стало известно 5 августа. Отмечалось, что стороны достигли соглашения относительно нового контракта, однако он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги).

Контракт 34-летнего Месси с «Барселоной» истек еще 30 июня. Футболист получил статус свободного агента.

Будучи членом команды ФК «Барселона», аргентинец провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 305 результативных передач.

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