В компании Baring Vostok прокомментировали условный приговор Калви

Инвестиционный фонд Baring Vostok назвал приговор суда по делу о растрате средств компании на сумму 2,5 млрд рублей безосновательным, а фигурантов дела — невиновными. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу, 6 августа, на сайте фонда.

«Наши коллеги невиновны, и само дело и вынесенное судом решение — безосновательны. Мы продолжим поддерживать коллег, какую-бы стратегию защиты они ни выбрали», — говорится в заявлении.

По версии Baring Vostok, единственной стороной, выигравшей от всех операций, был банк «Восточный», что «четко подтверждается финансовыми документами, приложенными к материалам дела, и показаниями всех свидетелей».

Ранее в пятницу суд приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви к пяти годам и шести месяцам лишения свободы по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей.

Согласно приговору суда, Калви не сможет в течение пяти лет испытательного срока покинуть Россию без разрешения властей, поскольку обязан отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Другим фигурантам дела мещанский суд Москвы также назначил условные сроки.

В свою очередь Майкл Калви назвал приговор суда нечестным, а обвинения оскорбительными, поскольку у этого дела нет ущерба, нет преступного состава и нет потерпевших. Он отметил, что примет решение об обжаловании после изучения приговора.

Операционного партнера фонда Baring Vostok, француза Филиппа Дельпаля приговорили к 4,5 годам условно. Директора Baring Vostok по инвестициям Ивана Зюзина суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно, партнера компании Вагана Абгаряна — к четырем годам шести месяцам условно, бывшего генерального директора компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максима Владимирова — к четырем годам, экс-директора банка «Восточный» по инвестициям Александра Цакунова — к четырем годам, бывшего председателя правления банка Алексея Кордичева — к трем годам шести месяцам.

Отмечается, что мещанский суд Москвы счел доводы Калви об отсутствии состава преступления надуманными и правдивыми лишь в той части, в которой они не противоречат иным исследованным доказательствам

Также мещанский суд снял арест с имущества основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви.

Уголовное дело, которое было переквалифицировано с мошенничества (ч. 4 ст. 159) на растрату (ч. 4 ст. 160), возбудили в феврале 2019 года.