Источник заявил о переходе Месси в ПСЖ

Бывший форвард «Барселоны» Лионель Месси будет выступать за французский футбольный клуб «Пари Сен–Жермен» (ПСЖ) под номером 19. Об этом сообщает «Спорт–Экспресс» в пятницу, 6 августа.

Как отмечает издание, договоренность о переходе аргентинца уже достигнута.

О том, что Месси не заключил новый контракт с «Барселоной», стало известно 5 августа. Отмечалось, что стороны достигли соглашения относительно нового контракта, однако он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги).

Отмечалось, что форварда огорчил тот факт, что клубу не удастся зарегистрировать его на предстоящий сезон. Как стало известно, футболист пораньше вернулся из отпуска ради подписания контракта до 2026 года, однако его отец, Хорхе Месси, был уведомлен президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой о том, что юридически сделку оформить не удастся.

Контракт 34-летнего Месси с «Барселоной» истек еще 30 июня. Футболист получил статус свободного агента.

Будучи членом команды ФК «Барселона» аргентинец провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 305 результативных передач.