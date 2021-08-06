Эксперт заявил об отсутствии угрозы для РФ при членстве Бразилии в НАТО

Предложение США оказать поддержку Бразилии в получении статуса глобального партнера НАТО не скажется негативно на отношениях республики с Россией, заявил в пятницу, 6 августа, профессор факультета международных отношений СПБГУ Виктор Хейфец.

«Это никак не скажется на отношениях России и Бразилии, во-первых, потому что такие вещи не делаются быстро, а в Бразилии через год выборы, и действующий президент Жаир Болсонару пока по всем вопросам проигрывает, а во-вторых, российско-бразильские отношения не политизированы, они спокойно и ровно развиваются что при Болсонару, что при его предшественнике правом центристе Мишеле Темеру, что при двух левых президентах, что при Фернанду Энрики Кардозу, который до него был», — цитирует Хейфеца «РИА Новости».

По его словам, предложение Бразилии стать глобальным партнером НАТО вряд ли позитивно оценят другие союзники по организации. Он указал на сложные отношения латиноамериканской страны с рядом государств-членов Североатлантического союза из-за бразильской политики по выходу из соглашений по борьбе с изменением климата и по вырубке лесов.

Он пояснил, что Бразилия может быть интересна НАТО как глобальный партнер, но помогать Болсонару никто из европейских лидеров не хочет.

«Я полагаю, что это пока некий пробный камень, брошенный американским руководством. Иначе бы его озвучивали на более высоком уровне. Это сказал чиновник высокого ранга, но не самого высокого», — считает Хейфец.

Бразилия вряд ли станет ссориться с Китаем из-за поддержки США в получении статуса глобального партнера Североатлантического союза, так как одним из условий такой поддержки Вашингтона является запрет доступа китайских телекоммуникационных компаний к национальным сетям мобильной связи пятого поколения (5G) в Бразилии, добавил профессор.

«Для Бразилии Китай то ли партнер торгово-экономический номер два, а может быть, и номер один сейчас. По инвестиционной активности точно Китай на одном из первых мест находится в Бразилии. Тот же Болсонару шел с лозунгом «Меньше Китая в Бразилии», но на сегодняшний момент от большей части этих лозунгов отказался, в том числе под давлением своего окружения, придя к выводу, что невозможно просто так взять и отказаться от участия Китая. Можно, конечно, сделать так, чтобы Китая было меньше в одной из сфер, возможно, в телекоммуникациях это и будет происходить, но, опять же, это чревато», — сообщил Хейфец.

Если же Бразилия четко и ясно примет сторону либо Китая, либо Соединенных Штатов в глобальной конкуренции этих стран, то рискует потерять как в отношениях с одной, так и с другой страной, отметил эксперт. Он предположил, что Бразилия до последнего будет стараться не выбирать кого-то одного.

Ранее, 5 августа, власти США предложили Бразилии поддержку в получении статуса глобального партнера НАТО, пишет газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в минобороны южноамериканской республики. Предложение озвучили в Бразилиа на встрече советника по национальной безопасности США Джейка Салливана и министра обороны Уолтера Соуза Брага Нетто. Одним из условий такой поддержки со стороны Вашингтона является запрет доступа китайских телекоммуникационных компаний к национальным мобильным сетям 5G в Бразилии, отмечается в публикации.

Получение Бразилиа статуса глобального партнера НАТО позволит бразильским военным на льготных условиях приобретать оружие у стран альянса и участвовать в программах подготовки военнослужащих. Кроме того, страны с таким статусом в случае военного конфликта могут быть приглашены к участию в нем на стороне НАТО, но имеют право отказаться, поясняет газета.

В настоящее время глобальными партнерами НАТО являются Австралия, Афганистан, Ирак, Колумбия, Монголия, Новая Зеландия, Пакистан, Южная Корея и Япония.