Российская гандболистка Макеева рассказала о выходе команды в финал ОИ

Гандболистка сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Ксения Макеева в пятницу, 6 августа, рассказала об эмоциях после полуфинала Олимпиады в Токио, в ходе которого россиянки обыграли норвежек и теперь поборются за золото соревнований.

Встреча российских гандболисток с командой Норвегии состоялась ранее в этот же день и завершилась со счетом 27:26 в пользу россиянок.

По словам Макеевой, на данный момент у нее уже нет эмоций, так как ей поскорее хочется лечь спать и осознать, что произошло. Она подчеркнула, что в глубине души, конечно же, рада, что команда вышла в финал Олимпиады.

«Мы смогли выстоять, это характер, подготовка, воля к победе. Сейчас надо восстановиться, отдохнуть. Финал впереди! Большая нагрузка? Нормально, жить буду», — цитирует ее «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот же день с победой в полуфинале ОИ россиянок поздравил президент ОКР Станислав Поздняков. Он отметил, что девушки играли грамотно, при этом хорошо организовав оборону.

Финальная игра состоится 8 августа. Сборная ОКР встретится с командой Франции.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимает участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.