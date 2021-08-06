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Эксперт назвал сроки восстановления обоняния после COVID-19

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Восстановление обоняния после COVID-19 происходит медленно и может занять годы. Об этом сообщил в пятницу, 6 августа, руководитель филиала центра «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

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«Что касается постковидного синдрома, последствия могут быть очень длительные. Существуют естественные процессы регенерации, то есть обновления наших клеток. К сожалению, нервная ткань, в том числе обонятельные нервы, восстанавливается гораздо медленнее, чем, например, слизистые или кожные покровы», — сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

По его словам, подобный процесс восстановления чувствительности может занимать даже годы. Семенов поделился, что лично у него после болезни обоняние восстановилось примерно через восемь месяцев.

Также он обратил внимание на то, что от COVID-19 очень сильно страдают когнитивные способности. В частности, наибольшему влиянию коронавирусной инфекции подвержены оперативная память, скорость реакции, способность к параллельным процессам, то есть многозадачность, пояснил специалист.

Ранее в этот день врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова заявила, что самым распространенным поражением после COVID-19 является центральная нервная система, поэтому переболевшему человеку необходимо провести обследование мозга.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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